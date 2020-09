Voorzitter failliete FC Gerda-Waasland in Albanese cel na vondst verboden wapens: heel wat ophef in Albanese media. Sint-Niklase stadsbestuur: “Geen prettig gevoel bij” Joris Vergauwen

24 september 2020

18u26 0 Sint-Niklaas Fisnik Syla, voorzitter van het failliete FC Gerda-Waasland, is deze week opgepakt aan de Albanese grens. Hij zat in een auto met een bekende Albanese zangeres die verboden wapens op zak had. In de Albanese media veroorzaakt het voorval heel wat ophef. Het Sint-Niklase stadsbestuur wilde met Fisnik Syla zo snel mogelijk overleg over de failliete voetbalclub en de toekomst van de stedelijke voetbalaccommodatie.

In de Albanese online kranten is het blijkbaar een grote zaak. De arrestatie van de lokaal bekende zangeres Fjolla Morina voor verboden wapenbezit veroorzaakt er heel wat deining. Bij een controle aan een grensovergang tussen Kosovo en Albanië drie dagen geleden werden in de auto van de zangeres twee pistolen en 23 kogels aangetroffen. In die auto zaten ook Fisnik Syla, voorzitter van het vorige maand failliet verklaarde FC Gerda-Waasland, en de persoonlijke chauffeur van de zangeres. Het drietal zou intussen al voor de rechtbank verschenen zijn. Eerst leek Fisnik Syla al zeker dertig dagen in de cel te moeten blijven, maar het is onduidelijk of dat nog het geval is.

“Geen contact meer”

Bij het Sint-Niklase stadsbestuur is men alleszins verrast door het nieuws dat uit Albanië doorsijpelt. Normaal gezien had Fisnik Syla deze week verder overleg met schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA), over de situatie van voetbalclub FC Gerda-Waasland. “Mijn Albanees is niet wat het moet zijn, maar ik heb intussen ook gezien wat er in de Albanese media is verschenen”, reageert Buysrogge. “Ik heb Fisnik Syla twee weken geleden hier gesproken. Hij stelde dat de verzetsprocedure tegen het faillissement van de voetbalclub op 15 september zou voorkomen. Ik heb gevraagd om me op de hoogte te houden, maar ik vernam dan vanuit het bestuur dat het was uitgesteld tot 22 september. Ik heb woensdag een herinneringsmail gestuurd, maar geen antwoord gekregen. Blijkbaar spelen er momenteel andere zaken. Ik heb geen contact meer gehad met de betrokkenen. Een prettig gevoel krijg ik er natuurlijk niet van.”

Curator

Het stadsbestuur gaat nu een afspraak maken met de curator. “We willen nu echt wel weten wat de situatie van de club is en of er daadwerkelijk nog sprake is van een verzetsprocedure tegen het faillissement. Het kan gebeuren dat clubs problemen hebben. Als stadsbestuur willen we dan onze verantwoordelijkheid opnemen voor de jeugdspelers. Maar momenteel weten we niet eens of er nog jeugd is en over hoeveel spelers het dan zou gaan. Het is heel lastig communiceren met de verantwoordelijken van de club.”

Ook over de voetbalinfrastructuur wil de stad duidelijkheid. De terreinen en de accommodatie van FC Gerda-Waasland aan de Pastoor Copstraat zijn immers eigendom van de stad. “Er zijn dus heel veel vragen waarover we dringend uitsluitsel willen krijgen”, besluit Buysrogge.

