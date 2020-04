Voortaan afval deponeren in ondergrondse containers tot 22 uur en vanaf 7 uur Joris Vergauwen

26 april 2020

21u56 0 Sint-Niklaas Voortaan mogen Sint-Niklazenaren hun afval tot 22 uur ‘s avonds en vanaf 7 uur ‘s morgens in ondergrondse containers deponeren. Tot voor kort was er een verbod van 20 tot 8 uur.

De gemeenteraad keurde vrijdag die aanpassing in het politiereglement goed, samen met een hele reeks andere aanpassingen. Daarmee mogen inwoners die gebruik maken van ondergrondse afvalcontainers voortaan hun afval deponeren tot 22 uur ‘s avonds en vanaf 7 uur ‘s morgens. Voordien mocht dat niet tussen 20 en 8 uur. “Verscheidene inwoners spraken mij aan over dit verbod en haalden aan dat die uren niet voor iedereen haalbaar zijn”, aldus Open Vld-raadslid Karel Noppe. “Jonge gezinnen die na het werk in de avondrush zitten, slagen er dikwijls niet in om voor 20 uur ook nog eens het afval te verzamelen en in de ondergrondse containers te gaan gooien. Hetzelfde geldt voor werkende mensen die pas laat thuis komen of ‘s ochtends net heel vroeg vertrekken en dus niet na 8 uur hun afval kunnen gaan deponeren. Hiermee maken we het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers een pak gebruiksvriendelijker.”