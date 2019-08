Voormalig bankkantoor op Houtbriel is voortaan kinderdagverblijf JVS

22 augustus 2019

16u46 0 Sint-Niklaas In het vroegere KBC-bankkantoor op de Houtbriel in Sint-Niklaas is een kinderdagverblijf opgestart. Het is een initiatief van Infano, de grootste speler op de markt van kinderopvang in ons land.

Het nieuwe kinderdagverblijf biedt plaats aan 36 baby’s en peuters tussen nul en drie jaar. In amper vijf maanden tijd is het vroegere bankkantoor aan de Houtbriel volledig omgebouwd tot crèche. Het is al het 51ste kinderdagverblijf van Infano in ons land en het tweede in Sint-Niklaas, naast de crèche in de Knaptandstraat.

De vzw Infano is de grootste sociaal ondernemer op de markt van kinderopvang in België. In de meer dan 140 opvanglocaties over heel Vlaanderen en Brussel vangt Infano elke dag zo’n 18.000 kinderen op in kinderdagverblijven, voor- en naschoolse opvang en in bedrijven. Het heeft meer dan 550 medewerkers.

Op de Houtbriel in Sint-Niklaas leidt teamcoach Nathalie Joris het kinderdagverblijf. “Vanuit Infano krijgen we veel ondersteuning van de pedagogisch coördinator en de regiocoördinator. Zij coachen ons waar nodig. Aangezien alles nieuw is, hebben we wel een beetje ondersteuning nodig.” Schepen voor Kinderopvang Marijke Henne en haar medewerkers hebben een bezoek gebracht aan het nieuwe kinderdagverblijf, om kennis te maken met de werking.