Voorlopig geen Miss Athlétastraat in Sint-Niklaas: ‘sterkste vrouw ter wereld’ van begin 20ste eeuw wacht op erkenning Joris Vergauwen

24 februari 2020

10u17 0 Sint-Niklaas Een Miss Athlétalaan is in Sint-Niklaas (nog) niet aan de orde. Daar had tv-maker Joris Hessels op Radio 1 voor gepleit. Miss Athléta was begin jaren 1900 gekend als de sterkste vrouw ter wereld. Ze woonde op het Brugsken.

Sofie Lemaire van Radio 1 voert al een hele tijd actie om meer straten naar opmerkelijke vrouwen vernoemd te krijgen. Tv-maker Joris Hessels, afkomstig van Belsele en bekend van ‘Radio Gaga’ en ‘Gentbrugge’, pleitte onlangs nog voor een ‘Miss Athlétastraat’ in Sint-Niklaas. “Miss Athléta was zo sterk. Ze jongleerde met kogels van twintig kilogram en droeg een plank met daarop een pony en een man. Die sterke vrouw werd alleen maar sterker en sterker en ze was over de hele wereld gekend. Op 40-jarige leeftijd is ze met pensioen gegaan. Toen ging ze wonen in Villa Athléta in Sint-Niklaas.” De Villa Athléta op het Brugsken is vandaag een dierenartsenpraktijk.

‘La reine de la force’

Athléta Zachritz (1865-1927), na haar huwelijk gekend als Athléta Van Huffelen, bleek als kind al uitzonderlijk lenig. Ze trainde om alsmaar sterker te worden en trok de wereld rond om haar kunsten te tonen. ‘La reine de la force’ noemde men haar. Dankzij haar krachten verdiende ze goed haar kost en kon ze dus op 40-jarige leeftijd al genieten van haar pensioen.

Dat het Brugsken wordt omgedoopt tot Miss Athlétastraat is helaas geen optie voor het stadsbestuur. Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) wijst er wel op dat er meer aandacht is voor vrouwelijke straatnamen. “We hebben de jongste jaren al een inspanning geleverd om het vrouwelijke aandeel te verhogen. Wie intussen zeker op de wachtlijst staat, zijn Johanna en Margaretha van Constantinopel, de gravinnen van Vlaanderen die van nabij betrokken waren bij de ontstaansgeschiedenis van Sint-Niklaas in de 13de eeuw.”

In Sint-Niklaas dragen vandaag 16 straten de naam van een vrouw. 83 van de 545 straten zijn genoemd naar een man.

Lees ook: “Meer straatnamen voor verzetsstrijders”: sp.a wil meer erkenning voor lokale helden uit wereldoorlogen