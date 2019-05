Voor het eerst stembureau in rusthuis: “Geen doktersbriefje of volmacht, deze keer ga ik zelf stemmen” Joris Vergauwen

24 mei 2019

17u46 5 Sint-Niklaas Voor het eerst staat er zondag in Sint-Niklaas een stembureau in een rusthuis. Daarmee wordt het voor de tweehonderd bejaarde bewoners van woon-zorgcentrum Het Hof aan de Hofstraat nu wél mogelijk om hun stem uit te brengen.

“Al een paar jaar wordt er gevraagd om bij de verkiezingen iets te doen voor senioren, zodat ze makkelijker hun stem kunnen uitbrengen. Dat is echter niet zo simpel”, schetst schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen). “Extra stembureaus inrichten is duur en mobiele stembureaus zijn wettelijk niet toegelaten. Maar zondag gaan we over tot een experiment.”

In woon-zorgcentrum Het Hof aan de Hofstraat worden drie stembureaus ingericht. Die stonden bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar nog in de muziekacademie in de Hofstraat, aan de overkant. Komende zondag kunnen de 161 bewoners van het rusthuis en de 45 bewoners van de assistentieflats gewoon gaan stemmen in de cafetaria van Het Hof. Het is niet exclusief voor de rusthuisbewoners, maar ook voor inwoners die in dat stadsdeel wonen. Velen van hen zullen voor de eerste keer in het rusthuis komen.

Wachtrij

Voor heel wat bejaarde bewoners wordt het nu zondag dus wél mogelijk om hun stem uit te brengen. “Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar hebben maar héél weinig bewoners kunnen stemmen”, klinkt het in rusthuis Het Hof. “Hoewel de stembureaus zich toen in de muziekacademie hier recht tegenover bevonden, is het voor de meeste bejaarden onmogelijk om de brede straat over te steken. De meesten hadden een doktersbriefje. Een volmacht geven om te stemmen doen de bewoners liever ook niet. Ze zien dat als een extra belasting voor familieleden.”

Voor de meeste bewoners wordt het zondag speciaal om in hun eigen rusthuis te kunnen stemmen. Ze mogen ook op de komst van familieleden rekenen, voor een bezoekje én hulp bij het stemmen. Het rusthuis zelf zet zondag ook een ergotherapeut in, om de bewoners bij te staan bij het wachten voor het kieshokje. De stemcomputer kennen ze al, daar is in oktober nog mee geoefend in het rusthuis. “Ik had al een doktersbriefje klaar, want het is heel moeilijk om te gaan stemmen. Ik ben blij dat ik het zondag hier kan doen”, klinkt het bij een bewoonster van Het Hof.

Navolging

De stedelijke seniorenadviesraad hoopt dat het experiment navolging krijgt bij volgende verkiezingen. “Het ter plaatse kunnen stemmen, neemt een grote drempel weg. Daarmee kunnen deze senioren deelnemen aan de verkiezingen, wat een basisrecht is”, stelt voorzitter Marc De Cock. “Het wordt ook een heel sociaal gebeuren zondag, met vele Sint-Niklazenaren die in het rusthuis komen stemmen. We zijn heel tevreden dat er voor het eerst zo’n experiment gebeurt en we hopen dat het niet daarbij blijft.”