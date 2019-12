Voor 200.000 euro aan drugs teruggevonden tijdens controleactie in Oost-Vlaanderen Kristof Pieters

19 december 2019

15u07 16 Waasland De federale en lokale politiediensten hebben in de nacht van woensdag op donderdag een grote controleactie ‘Goliath’ gehouden in Oost-Vlaanderen. Daarbij werden grote hoeveelheden drugs en een partij gestolen telefoonhoesjes aangetroffen. In totaal zijn elf personen aangehouden.

Aan de actie, die in de eerste plaats gericht was op inbraken, namen ook uit het Waasland verschillende korpsen deel. In Waasmunster werd ook een helikopter van de federale politie ingezet.

Het was een alerte ploeg van de federale wegpolitie die een verdacht voertuig met twee personen uit het verkeer selecteerde voor een controle. Het duo bleek een grote hoeveelheid verdovende middelen te transporteren. Er werd 20 kg speed aangetroffen met een straatwaarde van 200.000 euro, een grote dosis LSD (een vel A4) en een partij gestolen telefoonhoezen.

11 personen aangehouden

In totaal werden in Oost-Vlaanderen 84 pv’s opgesteld en 11 personen aangehouden. Naast de twee drugtrafikanten ging het om drugsbezit (3), verdachte handelingen (3), schending voorwaarden (1), verhoor drugbezit (1) en verhoor diefstal (1).

De politie Waasland-Noord controleerde 110 voertuigen, waarvan er 11 aan een grondig nazicht onderworpen werden. Er werden ook 16 personen gecontroleerd. Verdere werden 2 processen-verbaal opgesteld voor inbreuken inzake voorlopig rijbewijs, 1 voor het rijden door een rood licht, 1 voor een vervallen keuring en 1 voor een reproductieplaat. Vier personen werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs. Zij kregen een proces-verbaal.