Volume restafval met de helft gedaald sinds invoering van slimme huisvuilcontainer Kristof Pieters

21 augustus 2019

17u43 17 Waasland Twee maanden na de komst van de slimme huisvuilcontainer heeft afvalintercommunale MIWA een eerste tussentijdse balans opgemaakt, en de cijfers zijn ronduit spectaculair. Uit de weeggegevens van de maand juli blijkt dat het aandeel restafval quasi gehalveerd is in de MIWA-gemeenten met diftarcontainers. In Temse wordt het systeem met de grijze huisvuilcontainers vanaf 1 januari 2020 uitgerold.

Op 1 juli dit jaar schakelden de MIWA-gemeenten Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Waasmunster over van de vuilniszak naar de huisvuilcontainer. De containers worden bij de ophaling sindsdien gewogen. Iedereen betaalt voor het aangeleverde gewicht en dat motiveert blijkbaar om zorgvuldiger te sorteren. Dat blijkt uit de eerste tussentijdse afvalbalans die werd opgemaakt. Ten opzichte van 2018 (1534 ton) daalde de fractie restafval met quasi de helft (729 ton in 2019).

Hoopgevend

MIWA-voorzitter Filip Baeyens is alvast enthousiast over de tussentijdse balans: “Deze resultaten zijn alvast hoopgevend. De komst van de slimme huisvuilcontainer heeft wel degelijk een mentaliteitsverandering bij de burger teweeggebracht en daar zijn we uiteraard heel tevreden mee.” Ook directeur Sven Peeters is verheugd. “Door het restafval te wegen en aan te rekenen per aangeboden kilogram, is de burger zich meer bewust van zijn eigen afvalproductie”, concludeert hij.

Bij aanvang van het diftarproject schoof MIWA de 120 liter container naar voren als de standaardcontainer. Dit volume blijkt in de praktijk ook het meest gevraagde containerformaat te zijn. Maar liefst 32.825 ‘standaardcontainers’ werden bedeeld in Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Waasmunster en dat op een totaal van 53.000 containers. 27% van alle uitgezette diftarcontainers zijn uitgerust met een slot.

In de eerste maand werden in totaal 66.010 diftarcontainers geledigd. Dit komt neer op een gemiddelde van 2.870 geledigde en gewogen grijze containers per dag. “Tijdens de zomermaanden is binnen het diftartraject ook de wekelijkse inzameling van kracht, wat maakt dat niet iedereen elke week zijn container aanbood”, legt woordvoerster Sarah De Coster uit.

Sorteerregels uitgebreid

Intussen werden de sorteerregels voor GFT uitgebreid. Er mag veel meer plastic in de blauwe zak en er zijn ook sorteeruitbreidingen van het GFT-afval (groene container). Toch weegt dit niet zo zwaar door in de cijfers. Dat bewijst het resultaat van Temse, de enige MIWA-gemeente waar diftar nog niet werd ingevoerd. “We merken zelfs dat – ondanks de uitbreiding van de sorteerregels voor het GFT- en PMD-afval het restafvalcijfer in Temse nog stijgt, wat nogmaals bevestigt dat het diftarproject zijn doel niet mist”, zegt directeur Sven Peeters.

Temse zal nu het systeem van de slimme containers vanaf 1 januari 2020 uitrollen. Vanaf volgende week start MIWA met de communicatie hierover. Vanaf november worden dan ook hier de grijze containers bedeeld. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2020 een 14 000-tal extra diftarcontainers in omloop zullen zijn binnen de MIWA-regio.