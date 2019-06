Volkskunstgroep Boerke Naas haalt Europese Vendeltreffen in 2021 naar Sint-Niklaas JVS

14 juni 2019

11u35 0 Sint-Niklaas Volkskunstgroep Boerke Naas organiseert in 2021 het Europese Vendeltreffen in Sint-Niklaas.

Tijdens het pinksterweekend was volkskunstgroep Boerke Naas met 14 vendeliers te gast op het 17de Europese Vendeltreffen in Lichtenvoorde. Op dat zeventiende internationale vendeltreffen waren 182 deelnemers uit 6 verschillende landen van de partij, waaronder Boerke Naas uit Sint-Niklaas.

In 1981 werd het vendeltreffen opgestart in Sint-Niklaas, bij Boerke Naas. “We hebben ons nu, 38 jaar later, kandidaat gesteld om dit evenement voor de derde keer naar Sint-Niklaas te halen. Het volgende Europese Vendeltreffen zal plaatsvinden in en rond de stad in 2021, tevens het veertigste jubileumjaar”, kondigt voorzitter Gunther De Wolf van Boerke Naas aan. “We trachten dat weekend een 200 à 300 vendeliers naar Sint-Niklaas te halen, met optredens op verscheidene locaties in de stad. Voor een 180-tal vendeliers zal er een verblijfplaats gezocht worden bij gastfamilies.”

Geïnteresseerden kunnen zich melden via e-mail naar boerke.naas@telenet.be. Info: www.boerkenaas.be.