Volgende stap naar herinrichting Hendrik Heymanplein: stad start RUP-procedure op Na zomer volgen publieke raadpleging en participatiemoment

08 juli 2019

19u01 0 Sint-Niklaas De nieuwe bestuursmeerderheid zet de procedure in gang voor de herinrichting van het Hendrik Heymanplein. Er is nog een hele weg te gaan, te beginnen met een publieke raadpleging en een participatiemoment na de zomer. “Maar het doel is duidelijk: een grijze parking omvormen tot een groene ontmoetingsplaats in de stad”, stelt schepen voor Stadsvernieuwing Carl Hanssens (N-VA). Ook een nieuwe bibliotheek en supermarkt krijgen er een plaats.

De stad wil, zoals bekend, van het Hendrik Heymanplein een groen plein maken met een nieuwe bibliotheek en supermarkt. In de vorige bestuursperiode is er al een heel traject afgelegd om tot een masterplan te komen. Nu zet de nieuwe bestuursmeerderheid de volgende stap, met de start van de RUP-procedure, om tot een ruimtelijke uitvoeringsplan voor het plein te komen. Daarbij wordt er een eerste publieke raadpleging georganiseerd na de zomer, over de startnota. Dat openbaar onderzoek wordt gehouden van 6 september tot en met 4 november. Midden september volgt er ook een participatiemoment. “We starten nu met de RUP-procedure, maar dat is een heel proces. We zitten nu nog maar in de beginfase. In totaal verwachten we dat het 2,5 jaar duurt om deze hele procedure af te ronden”, aldus schepen voor Stadsvernieuwing Carl Hanssens (N-VA).

Het RUP Hendrik Heymanplein moet het mogelijk maken om het tweede grootste plein in de stadskern om te vormen tot een groen plein, met een nieuwe bibliotheek, een nieuwe plaats voor de supermarkt en nog deels bovengronds en ondergronds parkeren. “De uitgangspunten blijven dezelfde. We willen een groen plein dat niet door gemotoriseerd verkeer kan overgestoken worden. Er komt een nieuwe bibliotheek en een supermarkt, die ook van plaats verwisselen. En er blijft voldoende parkeerplaats voor bezoekers en bewoners, zowel op, rond als onder het plein. De contouren hebben we intussen geschetst, maar er zijn ondertussen nog verdere gesprekken gevoerd met betrokkenen.”

“Naar een levendig centrum”

“Zelfs in de meest optimistische planning verwacht ik niet dat er nog in deze bestuursperiode zal worden gebouwd, dus voor 2024. Bij dit grote stadsvernieuwingsproject moeten we rekening houden met een hele procedure. Bovendien zal er eerst moeten worden gebouwd, onder meer een nieuwe bibliotheek en supermarkt, om pas daarna de pleinaanleg te kunnen uitvoeren. Dit is dus een werk van lange adem. Eerst het ruimtelijk uitvoeringsplan tot een goed einde brengen, daarna een partner vinden om dat project te realiseren. Dat moet eerst gebeuren, vooraleer we er een timing op kunnen plakken. We gaan er alleszins wel mee verder", aldus schepen Hanssens. “Dit is een positieve keuze voor een leefbaar, levendig en verkeersveilig centrum.”