Volg een sessie eerste hulp op Wereld EHBO Dag Kristof Pieters

20 augustus 2019

18u44 0 Sint-Niklaas In het kader van Wereld EHBO dag, organiseert Rode Kruis-Sint-Niklaas op zaterdag 14 september enkele sessies eerste hulp.

Van 9 tot 12 uur staat er een sessie ‘Eerste Hulp bij baby’s en kinderen’ gepland. Een kusje op de wonde of toch maar beter niet? Je komt het allemaal te weten tijdens deze opleiding. Wie zorg draagt voor jonge kinderen, hoeft geen grote expert te zijn om eerste hulp te kunnen bieden in eenvoudige of zelfs ernstigere situaties. Door enkele basishandelingen te leren kan je al veel doen. Thema’s zoals schaafwonden, brandwonden, koortsstuipen en verslikking komen aan bod.

In de namiddag kunnen de cursisten die de afgelopen jaren EHBO bij het Rode Kruis volgden, deelnemen aan een opfrissingssessie. Op deze manier krijgen ze de kans om hun kennis nog eens te testen maar ook om elkaar na al die tijd nog een keer terug te zien en bij te praten.

Inschrijven kan via act.rodekruis.be. De opleidingen vinden plaats in de lokalen van Rode Kruis-Sint-Niklaas, Parklaan 2 in Sint-Niklaas en zijn gratis. Meer info via vorming@sint-niklaas.rodekruis.be.