Vogelnest in schouw veroorzaakt uitslaande brand in achterbouw van woning in Hellestraat Kristof Pieters

17 april 2020

14u07 4 Sinaai In de Hellestraat in Sinaai heeft rond de middag en korte maar hevige brand gewoed in de achterbouw van een woning. De oorzaak lag dus wellicht bij een vogelnest die een schouwbrand veroorzaakte.

Het was een overbuur, die in de tuin aan het werk was, die toevallig zag hoe kauwen met takjes en ander vuil aan- en afvlogen en dit in de schouw deponeerden. Niet veel later merkte de man een flinke rookontwikkeling op en zag hij hoe de vlammen reeds uit het dak van de achterbouw sloegen. Samen met enkele andere buurtbewoners begon hij in afwachting van de komst van de brandweer al te blussen met een tuinslang. De brandweer kreeg de brand snel onder controle maar kon niet verhinderen dat de achterbouw volledig uitbrandde. Overslag naar de woning zelf kon wel nipt vermeden worden. Er raakte gelukkig niemand gewond.