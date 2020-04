Vogelnest in schoorsteen zorgt voor rookontwikkeling Kristof Pieters

06 april 2020

Bewoners van een woning in de Heimolenstraat in Sint-Niklaas vreesden maandagochtend dat er een schouwbrand woedde. De opgeroepen brandweer kon gelukkig al snel vaststellen dat er geen sprake was van brand. Waarschijnlijk had een vogelnest vuur gevat, wat even voor zware rookontwikkeling zorgde. De brandweer kon al snel terugkeren naar de kazerne.