Voetbalcarrière voorbij na gefoefel om iPhones op krediet te kopen Nele Dooms

15 oktober 2019

18u06 0 Sint-Niklaas Er lachte hem een mooie voetbalcarrière toe, maar die zag M.B. in rook opgaan nadat aan het licht kwam dat hij betrokken was bij een frauduleus systeem om iPhones op krediet te kopen. De jongeman stond daarvoor samen met enkele andere jongeren uit onder andere het Waasland dinsdag voor de Dendermondse rechter. Drie van de zes betrokkenen waren aanwezig, de andere kwamen niet opdagen en lieten verstek gaan. Ze riskeren een werkstraf, de afwezigen tot 3 jaar cel.

“Kom je mee, we gaan geld verdienen”. Die sms moest M. T. uit Beveren geen twee keer lezen om toe te happen. Voor hij het wist, was hij in 2017 betrokken bij een volgens het parket goed georganiseerde bende. “De leden stelden valse identiteitskaarten en loonfiches op om daar vervolgens mee naar handelszaken in onder andere Waasland Shoppingcentrum in Sint-Niklaas te trekken en er iPhones op krediet te kopen”, legde de openbaar aanklager tijdens het proces uit. “Het krediet terugbetalen waren ze niet van plan. Ze verkochten de gsm-toestellen wel door en staken de centen in hun zak. T. werd ingeschakeld om naar de winkeliers te stappen met de valse documenten omdat die meest leek op de personen op de identiteitskaarten.”

Voor M.B. zorgde zijn betrokkenheid voor het ontslag bij zijn voetbalploeg. “Hij had een profcontract bij een Zweedse voetbalclub, daarna bij Lierse”, zei zijn advocaat. “Maar toen hij in de cel vloog voor zijn betrokkenheid bij deze zaak, werd dat contract stopgezet. Hij had alle kansen om een mooi leven uit te bouwen en heeft dat verknald. In de cel heeft hij wel veel tijd gehad om daarover na te denken. Hij wil het beter doen in de toekomst.”

Over het waarom van de feiten, waren de beklaagden het eens: ze wilden meer financiële ruimte om een luxeleven te leiden. “En we waren nog zo jong. We hadden de ernst van wat we deden eigenlijk niet goed door”, klonk het. Dat laatste was voor zowel openbaar ministerie als rechter geen excuus. “Ook al ben je jong, wat goed en slecht is, heb je ongetwijfeld wel geleerd in je opvoeding”, liet de rechter zich ontvallen. “Geld bemachtigen op kap van nietsvermoedende zelfstandigen is niet hoe het hoort.” Vonnis op 19 november.