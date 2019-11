Vocaal ensemble Ootresjoos viert 30ste verjaardag met bijzonder concert JVS

15 november 2019

14u31 1 Sint-Niklaas Het vocaal ensemble Ootresjoos viert op zaterdag 16 november de 30ste verjaardag met ‘Can’t stop the feeling’, een concert met bekende en minder bekende pareltjes uit de filmmuziek. Dat gebeurt met strijkkwartet Sonore en pianist Orlin Tzontchev. Gastdirigent van het concert zaterdagavond in de OLVP-kapel in Sint-Niklaas is Dieter Van Handenhove.

Ootresjoos is een vocaal ensemble van een tiental dames, die kwaliteit willen brengen maar ook veel plezier willen beleven aan het zingen. “We zijn jong van hart en geest en we willen vanuit Sint-Niklaas ‘iets anders’ aanbieden. Dat doen we intussen al dertig jaar”, klinkt het.

Gevarieerd

Om de verjaardag van het ensemble te vieren, trakteert Ootresjoos haar trouwe fans en oud-leden deze zaterdag in de kapel van de OLV Presentatie op een zeer gevarieerd programma dat bestaat uit nummers uit de filmmuziek. Dirigente Sofie Bauwens selecteerde bekende en minder bekende pareltjes. Swingende nummers en intieme ballades worden naar een hoger niveau getild door de professionele begeleiding van het strijkerskwartet Sonore en pianist Orlin Tzontchev. Dieter Van Handenhoven, dirigent van Flanders Boys Choir, neemt de muzikale leiding.

De zangeressen van Ootresjoos zijn Sofie Bauwens, Katrien Traest, Leen Van Damme, Karmen Verstuyft, Anne Heyndrickx, Margo Pauwels, Ilse Van Dommelen, Johanna Vanaverbeke, Isabelle Delforge, Pamela Speleman en Claudine Mangnus. Zij zetten met ‘Can’t stop the feeling’ zaterdag vanaf 19.30 uur de verjaardag van hun ensemble op gepaste wijze in de kijker. “En wie zich afvraagt waar we de titel van deze jubileumeditie vandaan haalden, wacht best geduldig het einde van het concert af”, klinkt het. Aansluitend vindt er ook een receptie plaats.

Tickets kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via katrien.traest@gmail.com of aan de kassa op zaterdagavond. De ingang van de kapel van de OLV Presentatie bevindt zich aan de Spoorweglaan 15. Parkeerplaats is er op de parking van de school via de Spoorweglaan.