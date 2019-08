Vlag halfstok bij brandweerkazerne Sint-Niklaas,

korps houdt minuut stilte Kristof Pieters

12 augustus 2019

15u03 0 Sint-Niklaas De brandweer van Sint-Niklaas heeft maandagmiddag een minuut stilte gehouden en de vlag halfstok gehangen als teken van rouw en solidariteit met de slachtoffers van een zware brand in Beringen.

Het tragische nieuws uit Beringen, waar twee brandweermannen omkwamen bij een zware brand, heeft de brandweer in het hele land in een diepe rouw ondergedompeld. Aan alle brandweerzones werd gevraagd om maandagmiddag om 14 uur voor de brandweerkazernes een minuut stilte te houden en de vlag halfstok te hangen. De oproep werd massaal opgevolgd. Dat gebeurde ook in de brandweerpost Sint-Niklaas van de Hulpverleningszone Waasland. De aanwezige brandweerlieden namen buiten plaats en stonden samen even stil bij de tragische dood van de twee jonge vaders Chris Medo en Benni Smulders . Op sommige plaatsen werden ook zwarte lintjes aan de brandweervoertuigen gehangen als teken van rouw.