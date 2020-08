Vlaanderen investeert bijna 3 miljoen euro in Oost-Vlaamse scholenbouw Yannick De Spiegeleir

24 augustus 2020

16u36 0 Waasland Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar maakt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bekend dat Vlaanderen 3 miljoen euro investeert in 37 scholenbouwenprojecten in Oost-Vlaanderen.

Enkele van de projecten situeren zich in het Waasland. In Sint-Niklaas koopt vrije basisschool Broederschool Driegaaien een voormalig kerkgebouw met pastorie en cafetaria aan het Sint-Jansplein aan. Ze krijgen daarvoor 222.115 euro steun. De Vrije Basisschool in Sint-Niklaas vervangt haar defecte stookketel en ontvangt een subsidie van 42.905 euro.

In Beveren ontvangt Vrije Basisschool Sint-Lodewijk 94.947 euro voor de renovatie van bestaande lokale en de omvorming naar klaslokalen voor kleuters. In Kruibeke isoleert Vrije Basisschool Onze Lieve Vrouw haar buitengevels met een subsidiebedrag van 90.817 euro. In Lokeren tot slot ontvangt de VLOT!-scholengroep 85.103 euro voor het vervangen van oude ramen en deuren door nieuwe met een hogere isolatiewaarde en hoogrendementsglas.