Vlaamse helden gaan internationaal in video van Amerikaanse zangeres Katharine McPhee Kristof Pieters

01 mei 2020

13u25 0 Sint-Niklaas Een aantal Vlaamse helden uit het AZ Nikolaas en het Jessa Ziekenhuis zijn opgedoken in een nieuwe videoclip van de Amerikaanse zangeres Katharine McPhee. Ook ambulancier Raymond Truyens, die vorige week het ziekenhuis mocht verlaten na een wekenlange strijd tegen het coronavirus, komt prominent in beeld. De clip werd op enkele dagen al meer dan een miljoen keer bekeken.

Katharine McPhee is een Amerikaanse zangeres en actrice die bekend werd na haar deelname aan American Idol in 2006 waar ze tweede eindigde. Voorbije week lanceerde ze haar nieuwste nummer dat ze opnam met Jeremy Jordan, haar voormalige collega uit de televisieserie Smash. Voor de video gebruikte ze beelden van over de hele wereld van alle helden aan de frontlinie in de strijd tegen corona.

Uit ons land zijn er verschillende mensen te zien van onder meer het AZ Nikolaas en het Jessa Ziekenhuis. Het is dankzij de 35-jarige Sara uit Stekene dat de beelden bij de Amerikaanse ster beland zijn. “Ik zag haar recent bezig op Netflix en sindsdien volg ik haar op twitter”, legt ze uit. “Voor een nieuwe video deed ze een oproep naar beelden van hulpverleners die in de frontlinie staan in de strijd tegen het coronavirus. De foto van het AZ Nikolaas kreeg ik doorgestuurd van een verpleger en de beelden van de ambulancier die het ziekenhuis mocht verlaten werden bezorgd door zijn familie. Ik heb ook nog toestemming gevraagd aan het Jessa Ziekenhuis omdat ze ook mooie beelden op hun facebookpagina hadden staan. Ik was wel verbaasd om te zien dat ze zoveel fragmenten van ons land gebruikt hebben voor de video. Die is intussen al meer dan een miljoen keer bekeken.”

Vooral de ambulancier Raymond Truyens komt wel erg opvallend in beeld. Afgelopen maandag mocht hij het ziekenhuis AZ Nikolaas verlaten, meer dan een maand nadat hij met een coronabesmetting was opgenomen. Hij mag met de duim omhoog de clip afsluiten als het ultieme teken van hoop.

De videoclip is onder meer te bekijken op de facebookpagina van de zangeres. De fragmenten met beelden uit ons land zijn te zien op de volgende minuten:

1.30-1.31 (AZ Nikolaas)

1.55-2.01 (AZ Nikolaas)

2.07-2.09 (Jessa Ziekenhuis)

2.16-2.18 (Jessa Ziekenhuis)

3.47-3.48 (AZ Nikolaas)