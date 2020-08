Vlaamse artiesten gaan komend weekend weer op pad met ‘Festival on Wheels’ Joris Vergauwen

12u47 0 Sint-Niklaas Komend weekend zullen er opnieuw een aantal Vlaamse artiesten een ‘rijdend’ concert geven in Sint-Niklaas en de deelgemeenten. Onder meer Sergio, Yves Seghers en Filip D’Haese zijn van de partij met ‘Festival on Wheels’.

Voor de tweede keer deze zomer komt ‘Festival on Wheels’ naar Sint-Niklaas. Het concept blijft hetzelfde: Vlaamse artiesten geven het beste van zichzelf op een truck, terwijl bewoners toekijken aan de straatkant.

Op vrijdag 21 augustus bijt Filip D’Haese van Swoop de spits af. De rondrit start aan de Grote Markt om 18.30 uur en brengt de zanger naar het Stationsplein, de Witte Molen, Tereken en Baenslandwijk, om rond 21 uur terug te komen op de Grote Markt.

Zaterdag 22 augustus is er een kindernamiddag met Boembox, met een rondrit door wijken waar veel kinderen wonen, zoals de Nieuwe Molenwijk en de Vogeltjeswijk.

Zaterdagavond vanaf 17.30 uur begint zanger Yves Seghers aan zijn rondrit door Belsele, vanaf 19.30 uur gevolgd door een ritje door Sinaai.

Zondag tot slot is het aan Sergio. Hij doet het eerst vanaf 14 uur in het Sint-Niklase centrum en vanaf 18 uur in Nieuwkerken.