Violist geeft openlucht optreden voor rusthuisbewoners: “Lichtpuntje in vreemde tijden” Joris Vergauwen

25 maart 2020

16u15 0 Sint-Niklaas Op het zonnige terras van woon-zorgcentrum Ten Berge in Belsele kregen de bewoners woensdagmiddag een optreden voorgeschoteld. Een beetje muzikale warmte in vreemde tijden, wat de bejaarden zichtbaar deugd deed. Op de walsdeuntjes van violist Stijn Vande Voorde waagden sommigen zich zelfs aan een dansje.

De zestig bewoners van woon-zorgcentrum Ten Berge keken er al een hele ochtend naar uit. En ‘s middags was het zover. Wie dat wilde, mocht in de zon op het terras gaan zitten. Andere bewoners keken toe vanuit de cafetaria of vanuit hun kamer. Violist Stijn Vande Voorde uit Hamme, naar eigen zeggen ‘de Vlaamse André Rieu’, begon om 14.30 uur zijn concert. En dat viel in de smaak bij de bewoners. Sommigen gingen zelfs even staan om met een medewerkster een danspasje te zetten.

“Uiteraard op veilige afstand”

“We hebben zoals alle woon-zorgcentra een bezoekverbod, maar dat houdt ons niet tegen om onze bewoners toch nog een lichtpuntje in deze vreemde tijden te bezorgen. Daarom dit concertje in de tuin, in openlucht, en uiteraard op een veilige afstand. Dit fleurt hen op. We willen de bewoners immers een hart onder de riem steken”, aldus directrice Elke Vandendriessche van Ten Berge.

Het woon-zorgcentrum ging al in ‘lockdown’ nog voor die maatregel werd opgelegd. “We zijn anderhalve dag vroeger dan alle andere rusthuizen gesloten voor alle bezoekers. We willen geen enkel risico nemen. Als familieleden kaartjes, brieven of propere was brengen, gaat dat eerst 24 uur in quarantaine. De voorschriften zijn streng, maar dat is ook nodig. En ondertussen doet het personeel zijn uiterste best om deze weken zo aangenaam mogelijk te maken: we turnen, we babbelen veel, we zetten videotelefonie in voor de contacten tussen bewoners en hun familieleden en uiteraard proberen we zoveel mogelijk fijne activiteiten te organiseren, zoals dit concertje.”