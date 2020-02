Vincent Van Quickenborne gastspreker op Open Vld-nieuwjaarsreceptie JVS

11u29 0 Sint-Niklaas “We hebben als liberalen ontegensprekelijk onze stempel op het meerjarenplan voor Sint-Niklaas gedrukt”, stelde schepen Ine Somers tijdens de Open Vld-nieuwjaarsreceptie. Burgemeester Vincent Van Quickenborne van Kortrijk keek goedkeurend toe. “Er zijn veel gelijkenissen tussen mijn stad en Sint-Niklaas.”

In Sint-Niklaas vond vorige zondag de nieuwjaarsreceptie van Open Vld plaats, met als gastspreker Vincent Van Quickenborne. De burgemeester van Kortrijk gaf aan dat er veel gelijkenissen en gelijkaardige uitdagingen zijn voor Kortrijk en Sint-Niklaas. Hij was ook lovend voor de nieuwe weg die het stadsbestuur inslaat en vooral de input van Open Vld daarbij. Iets wat schepen Ine Somers ook benadrukte. “We kunnen uitpakken met een prestigieus plan dat van Sint-Niklaas terug een bloeiende centrumstad moet maken. De budgetten zijn voorzien. We hebben er als liberalen ontegensprekelijk onze stempel op gedrukt. En met dit toekomstplan houden we met Open Vld woord. We beloofden zuurstof voor de stad en een omwenteling. En nu is het zo ver.”