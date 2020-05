Vijftig regionale marktkramers op donderdagse markt, mogelijk ook extra markt op zondag Joris Vergauwen

15 mei 2020

13u07 34 Sint-Niklaas Om een donderdagse markt met 50 kramen mogelijk te maken, kiest het Sint-Niklase stadsbestuur voor een ‘regionale’ markt. Alleen marktkramers uit het Waasland, uitgebreid met Hamme en Zele, worden toegelaten. De stad bekijkt ook om op zondag een extra markt te organiseren. Het stadsbestuur hoopt alsnog dat de richtlijnen worden aangepast en dat de ‘absolute afstand tussen marktkramen’ zal worden gehanteerd, in plaats van een absoluut aantal.

Om de donderdagse markt van 150 naar 50 kramen te verkleinen, kiest het Sint-Niklase stadsbestuur er uiteindelijk voor om alleen regionale marktkramers toe te laten. Alleen marktkramers uit Sint-Niklaas, Beveren, Zwijndrecht, Temse, Lokeren, Waasmunster, Stekene, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Hamme en Zele worden toegelaten. Deze marktkramers worden gecontacteerd met de vraag of zij willen opstarten vanaf donderdag 21 mei. Marktkramers die niet wensen deel te nemen aan een gereduceerde markt zullen nadien ook niet meer kunnen aansluiten zolang deze toestand behouden blijft. “De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad over de heropening van de markten heeft ons voor een heel moeilijke keuze gesteld. We waren voorbereid om de donderdagse markt op een veilige manier met álle marktkramers te organiseren. We moeten de richtlijnen volgen en daarom wordt nu een alternatief uitgewerkt in de vorm van een regionale markt”, aldus schepen voor Markten en Foren Ine Somers (Open Vld).

Afstand in plaats van aantal

Het stadsbestuur hoopt echter, samen met Unizo, dat de richtlijnen nog worden aangepast en dat de absolute afstand tussen marktkramen het belangrijkste criterium wordt, in plaats van een beperking van het aantal marktkramen.

Ook andere Wase gemeenten kiezen nu net als Sint-Niklaas voor marktkramers uit de regio. “Het is beter om elke week dezelfde standhouders zekerheid te verschaffen over hun standplaats op onze markt. We hebben overlegd met Beveren, Lokeren, Temse, Hamme en Stekene. Veel regionale standhouders zullen aan al deze markten kunnen deelnemen in dezelfde week. Zo blijft ook een divers aanbod van producten gewaarborgd op de markt. Ook wordt lokaal kopen op deze manier gepromoot”, aldus schepen Somers.

Geen beurtrol

Andere opties waren voor het stadsbestuur minder aantrekkelijk, zoals een beurtrol. “Het is niet wenselijk om de standhouders van de donderdagse markt op te splitsen in drie groepen en deze groepen beurtelings in een bepaalde week naar onze markt te laten komen. Vooral voor voedingskramen is dit praktisch niet haalbaar. Dan wordt het onmogelijk om producten vers en kwaliteitsvol aan te bieden. Ook een markt organiseren met enkel voedingskramen is niet mogelijk. We hebben momenteel 61 standhouders in de categorie voeding, waardoor we dus ruim boven het maximum aantal van 50 komen.”

Markt op zondag

De situatie zorgt in Sint-Niklaas mogelijk voor een tweede markt, op zondag dag. “We hebben op zondag ook een markt op het Hendrik Heymanplein. Daar staan telkens maar een paar kramen, maar we kunnen die uitbreiden naar 50 en verplaatsen naar de Grote Markt. We bekijken momenteel of het mogelijk is. De marktkramers die op donderdag niet op de regionale markt kunnen staan, geven wij op die manier toch de kans om naar Sint-Niklaas te komen.”