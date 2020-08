Vijfjarig meisje van verdrinking gered aan vijver van recreatiedomein De Ster Kristof Pieters

10 augustus 2020

15u06 0 Sint-Niklaas In het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas is vanmiddag een vijfjarig meisje gereanimeerd na verdrinking. Het kind was in de onbewaakte zone van de roeivijver in het water gesukkeld.

Het was een redder van het aquapark die de kleuter als eerste opmerkte en meteen met de reanimatie begon. De reddingsploeg van het recreatiedomein zette dit vervolgens verder in afwachting van de hulpdiensten. Het meisje werd in een ziekenwagen met een MUG-arts in kritieke toestand afgevoerd naar het UZA onder politiebegeleiding. Over haar verdere toestand is voorlopig nog niks bekend. De politie zorgde voor slachtofferhulp om de familieleden bij te staan. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe het kind in de vijver is terecht gekomen.

Door de hittegolf is het al enkele dagen bijzonder druk in het recreatiedomein De Ster. Zondag moest het voor de derde dag op rij afgesloten worden omdat de toegestane capaciteit van 3.000 bezoekers bereikt was. De provincie riep zelfs op om niet af te zakken naar het domein in Sint-Niklaas om onnodige drukte te vermijden.



