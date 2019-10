Vijfde editie streekbierenproeventocht op komst: vier lokale brouwers stellen karakterbieren voor in zes cafés JVS

08 oktober 2019

22u29 0 Sint-Niklaas Op zaterdag 19 oktober vindt in Sint-Niklaas voor de vijfde keer de streekbierenproeventocht plaats. Vier lokale brouwers laten hun streekbieren proeven in zes Sint-Niklase horecazaken, gecombineerd met een woordje uitleg en bijpassende hapjes. Er worden zo’n tweehonderd deelnemers verwacht.

De streekbierenproeventocht is een initiatief van een aantal Sint-Niklase brouwers en horecazaken, in samenwerking met de vzw centrummanagement. Dit jaar stellen vier brouwers zes verschillende karakterbieren voor in evenveel cafés in het stadscentrum. Deelnemers krijgen de zes streekbiertjes aangeboden, telkens gecombineerd met bijpassende hapjes van Cuisiniko, de Sint-Niklase cateraar Niko Vandendurpel.

Brouwerij ’t Paenhuys uit Nieuwkerken presenteert zijn tripel ‘Schapenkop’ bij Lascaux op het Sint-Nicolaasplein. Dat wordt er geserveerd met een hapje van mousse van beenham met krokante chorizo.

Brouwerij Donum Ignis uit Sinaai stelt het ‘Noorderbier’ voor in ‘t Stamcaféken, vergezeld van een hapje van salade van linzen, kikkererwten en zacht gerookt Belotta-spek.

Brouwerij Boelens presenteert de ‘Trippel Klok’ in ’t Binnenhuis, in combinatie met galantine van maïskip met picklescrème.

Brouwerij Broers uit Wachtebeke pakt uit met ‘Hoppig Blond’ in Cipierskelder, in combinatie met een hoppig mosselsoepje met koriander.

Brouwerij ‘t Paenhuys serveert een tweede biertje, de ‘Bohemian IV’, in Plaza Central, met quiche met witloof, kardemon en sinaasappel. En tot slot is Brouwerij Broers ook aanwezig in Oud Rethorica, met ‘Pale Ale’, samen met een orzo-salade met een crème van geitenkaas.

Deelnemen kost 20 euro per persoon. De culinaire tocht starten, kan vanaf 14 uur, maar ook later op de dag is dat perfect mogelijk, tot 20 uur. Deelnemers doen de tocht op hun eigen tempo. De brouwers geven in de horecazaken een extra woordje uitleg over hun bieren.

Deelnamekaarten zijn tot dinsdag 15 oktober te koop via www.ontdeksintniklaas.be.