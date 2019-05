Vijfde editie ‘festival van de sfeer’: Goestink neemt drie dagen lang Castrohof in JVS

23 mei 2019

14u26 0 Sint-Niklaas Drie dagen lang, van vrijdag tot en met zondag, zet het festival Goestink opnieuw de tenten op het Castrohof op. Goestink is al aan de vijfde editie toe en staat voor sfeer en gezelligheid, muziek, food en drinks. “En met deze keer nog meer aandacht voor duurzaamheid”, klinkt het bij organisatoren Michiel D’Hont en Yannick Van Royen.

Voor het vijfde jaar op rij is Goestink van de partij. Het festival mikt op een heel breed publiek en dat slaat aan. Vorig jaar kwamen er op drie dagen zo’n 8.000 bezoekers, volgens de organisatoren. Het evenement is uitgegroeid tot een fijn festival voor alle leeftijden, waar vooral gezelligheid centraal staat. Een ‘festival van de sfeer’, zo omschrijven ze het steevast. “We hebben heel wat bands en dj’s, maar dit is niet louter een muziekfestival. We willen dat bezoekers hier ook even kunnen ontspannen en lekker eten en drinken, om dan ‘s avonds weer een leuk feestje te bouwen. We combineren dat met een fijne en kwaliteitsvolle inrichting, op een mooie, groene en rustige plek in het stadscentrum. Dat spreekt mensen aan, we zijn daarmee uniek in Sint-Niklaas”, klinkt het.

Een duurzaam festival wil Goestink ook zijn. “We hebben mooie, herbruikbare bekers van de biermerken. Cava, wijn en cocktails serveren we dan weer in een glas. Rietjes gebruiken we niet meer. Elke foodtruck zal ook materiaal gebruiken dat recycleerbaar is. Het zijn maar enkele voorbeelden. We willen absoluut die rol opnemen, om duurzaamheid een belangrijke plek te geven op ons evenement.”

Vrijdag 24 mei start Goestink vanaf 16 uur met een ‘afterwork’, gevolgd door een feestje. Zaterdag start het vanaf 13.30 uur, met vanaf 16 uur live-muziek met Barley Mob & The Sailors, Eli invites, Run The Jules en Bafana & Jean Le Rouge. Op zondag is er vanaf 14 uur jazz en blues met Baart Trio en Sitting Duck, met daarna warme schijven van het dj-duo Plaatvermaak. Er is ook een grote tent om met mindere weersomstandigheden af te rekenen. “We hebben er zin in. Bovendien blijft de toegang het hele weekend lang gratis. Op die manier is het een heel toegankelijk, familiaal en sfeervol geheel.” Komende zomer pakt Goestink ook uit met drie ‘afterworks’ op de Grote Markt, op 26 juli, 23 augustus en 27 september.

Alle info: Facebook ‘Goestink’