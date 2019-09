Vijf weken nutswerken in Zonneken JVS

18 september 2019

13u20 0 Sint-Niklaas In de straat Zonneken, het verlengde van de Bellestraat in Sint-Niklaas, starten op maandag 23 september nutswerken. Die duren tot eind oktober.

De Watergroep, Telenet en Proximus voeren werken uit voor het vernieuwen van de nutsleidingen in Zonneken, vanaf huisnummer 2 tot huisnummer 52. De werken verlopen in twee fasen.

Vanaf maandag 23 tot woensdag 25 september wordt de rijbaan gedeeltelijk ingenomen en geldt er éénrichtingsverkeer, in de richting van De Ster. De wegomleiding richting stadscentrum loopt via de N70 en de R42 (Singel).

Van donderdag 26 september tot donderdag 31 oktober gaan de werken verder met beperkte hinder. In de werfzone blijft doorgaand verkeer in beide rijrichtingen mogelijk, maar dan beurtelings geregeld via verkeersborden. Fietsers en voetgangers krijgen steeds vrije doorgang.