Vijf tips voor dit weekend: Special Olympics, Aardbeifeesten en Pikant! Yannick De Spiegeleir

31 mei 2019

09u46 2 Sint-Niklaas Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

SINT-NIKLAAS/BEVEREN: Special Olympics

Fan van sportief spektakel? Tijdens het hemelvaartweekend tot en met zaterdag 1 juni nemen meer dan 3.400 Belgische atleten deel aan de 37ste editie van de Special Olympics, of de Nationale Spelen, het grootste sportevent in België voor atleten met een verstandelijke beperking. Voor de eerste keer in het Waasland. Zij zullen het beste van zichzelf geven in 20 verschillende sporten en aangepaste disciplines. Je kan de atleten gratis aan het werk zien op de 10 verschillende sportsites verspreid over het grondgebied van Sint-Niklaas en Beveren. Meer info: https://www.special-olympics.be/nl/nationale-spelen-2019/

MOORSEL: Pikant!

Moorsel is vanaf dit weekend in de ban van kant. Ondernemer Fernand Huts mag het Waterkasteel gebruiken als tentoonstellingsruimte voor PiKANT! Ook de Sint-Martinuskerk en Sint-Gudulakapel zijn vanaf dit weekend het decor voor kunst met kant. De weelderige tentoonstelling laat de bezoeker kennismaken met vijf eeuwen cultuurgeschiedenis. Kant als levensdraad neemt de bezoeker mee in de tijd. Aan de hand van topstukken uit de kunstgeschiedenis – met namen als Rubens, Van Dyck, Jordaens – en van onwaarschijnlijke hoogtepunten uit de kantgeschiedenis volgt de bezoeker de levensloop van de mens, van doop, over huwelijk tot dood. Pikante kant presenteert in een spectaculaire enscenering de geschiedenis van de lingerie in de 20ste eeuw. In de hoofdrollen: beha’s, slipjes, korsetten en unieke vintage cars in een ondeugende dialoog. Meer info en tickets via https://www.oer.vlaanderen/nl.

MELSELE: Aardbeifeesten

Vrouwelijk schoon, optredens én vanzelfsprekend aardbeien vormen ook dit jaar de hoofdingrediënten van de Aardbeifeesten in Melsele. Donderdagavond werd reeds de nieuwe aardbeiprinses verkozen uit tien finalistes. Op vrijdag is er een seniorenmiddag met Garry Hagger en wordt ’s avonds titelverdediger Hertenlaan uitgedaagd als ‘Slimste Straat van Melsele’. Zaterdag is er het bal van de burgemeester van Melsele en zondag volgt de sportieve apotheose met de Aardbeienrit en Aardbeirun. Unizo zal die dag een kinderdorp bouwen van 14 tot 16 uur. Tot slot mag Gene Thomas de feesten afsluiten met een concert om 16 uur. Meer info op https://aardbeifeesten.jimdo.com/.

GERAARDSBERGEN: Degustatiefestival Cecilia Lekker!

Smullen in een uniek Ceciliaans kader. Dat kan op zondag 2 juni tijdens het degustatiefestival Cecilia Lekker!. Concertband Cecilia tovert het Koetshuis van het Abdijpark in Geraardsbergen om tot een zomers openluchtfeest. Je geniet er van een gastronomisch parcours waar je verrast wordt door een gezellige apero bar, kraampjes met overheerlijke gerechten en lekkere dranken, sfeervolle live muziek en leuke kinderanimatie. Proeven staat centraal aan budgetvriendelijke prijzen. Gepassioneerde hobbykoks staan klaar om elke levensgenieter in de watten te leggen. Kaarten in voorverkoop kosten 15 euro en zijn verkrijbaar via de website www.ceciliageraardsbergen.be, kaarten aan de kassa kosten 17 euro.

ZELE: Jubileumfeest Blaaskapel Den Bookhamer

Blaaskapel Den Bookhamer uit Zele blaast in 2019 40 kaarsjes uit. En hoe kan je zo’n jubileumfeest beter vieren met een muzikaal feestweekend? Sporthal De Zeven vormt van vrijdag tot zondag het decor voor tal van optredens. Op het programma staan optredens van onder meer Alpenfever, Die Verdammte Spielerei en ABBA4U. Op zondag volgt de apotheose met een aperitiefconcert om 11 uur met de Koninklijke Harmonie Kunst Adelt van Zele-Heikant, de muziekkapel van de Zeelse brandweer en Musikverein Bleibuir uit Duitsland. Die dag is de inkom gratis. Voor tickets voor de andere optredens kan je contact opnemen via info@denbookhamer.be of 0495/33.94.68.