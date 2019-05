Vijf tips voor dit weekend: Election Day Part II, Parktheaterfestival, Christoff Jeffrey Dujardin

24 mei 2019

14u10 0 Sint-Niklaas Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

SINT-NIKLAAS: Election Day Part II

Op de Grote Markt in Sint-Niklaas kan je zaterdag al een stem uitbrengen. Niet op politiekers, maar op auto’s. Election Day Part II is een groot cartuning evenement op grote markt. Wat kunnen jullie verwachten? Er zal animatie voorzien zijn. Zo komt ‘Limbo’, een professioneel tekenaar van wagens langs. Daarnaast zullen de gekende shops ook een plekje krijgen en zullen er natuurlijk ook drank- en eetstandjes zijn. Niet te vergeten: de auto’s, elke oprijdende wagen krijgt een welkomstpakket en er zijn daarnaast zeer mooie prijzen te winnen. Afspraak van 10 tot 18 uur op de Grote Markt. Meer info op de Facebookpagina ‘The Election Day Part II’.

LOKEREN: De 23ste editie van het Parktheaterfestival

Het Parktheaterfestival is er opnieuw in geslaagd om het kruim van de internationale en nationale straattheateracts naar Lokeren te halen. Zondag kan je gratis in het Josephine Charlottepark onder andere een echte strong lady aan het werk zien. “We zijn trots dat we ‘Strong Lady’, misschien wel de sterkste vrouw ter wereld, op onze affiche hebben staan. De Australische artieste tilt mannen over haar hoofd alsof het pluimen zijn. Ze biedt een andere kijk op vrouwelijkheid”, klinkt het bij de organisatie

Blikvangers worden ook het Sloveense Globus Hystericus met ‘Road to Tadam’, een straatavontuur in de traditie van Indiana Jones en de Three Stoges. Les frères Taquins wonnen de gouden medaille op het wereldfestival voor circus in Parijs en een bronzen clown op het circusfestival in Monte Carlo. Ze speelden met Cirque Knie in Zwitserland, Cirque Roncalli in Duitsland, Big Apple Circus in New York, de Crazy Horse in Parijs en de Wintergarten in Berlijn. Afspraak zondag van 14 uur tot 18 uur. Meer info op de Facebookpagina ‘Parktheaterfestival Lokeren 2019’.

AALST: Christoff, de schlagerkoning in concert

Christoff, de onbetwiste schlagerkoning van Vlaanderen, komt naar Aalst. “Live is Christoff met zijn vaste begeleidingsband top of the bill”, klinkt het. “Hun verrassende set die de grote hits als ‘Sweet Caroline’ en ‘Zeven Zonden’ naadloos combineert met recente pop hits is een gegarandeerd succes. Christoff verrast muzikaal voortdurend en bezorgt jong en oud een onvergetelijke muzikale avond!” Afspraak zondag om 17 uur in CC De Werf. Tickets (27,50 euro) zijn nog beschikbaar via www.teleticketservice.com/tickets/2018-2019/christoff-live/20190125-2000.

HAMME: Hamme Culinair

Wie dit weekend Hamme culinair wil ontdekken, kan terecht in Moerzeke. Daar staan zaterdag tal van handelaars en restaurateurs klaar om je te doen watertanden. Op het gezellige dorpsplein gaat ‘Hamme culinair’ voor de vierde keer door. Een ideale dag om te proeven van wat Hamme op culinair vlak te bieden heeft. En terwijl de ouders eten, kunnen de kinderen zich ook amuseren. Er wordt kinderanimatie voorzien door The Dream Factory. Afspraak op het dorpsplein, van 15 tot 23 uur. Meer info op de Facebookpagina ‘Hamme culinair 2019’.

SINT-NIKLAAS: The House of God

De smiley die op de affiche prijkt, is geen toeval. Smiley’s symboliseren het New Beat-genre. Het verhaal van de 45-toeren-platen die op 33 toeren werden gedraaid is bekend, alsook de excessen die in die jaren bij de discotheekcultuur hoorden (de klok rond uitgaan, XTC, extravagant, tegendraads… ). De afterclubs en de razzia’s zijn ondertussen niet meer, maar de pioniersbeats hebben de tand des tijds doorstaan en kunnen ondertussen als historisch worden omschreven. Plus, het zorgde voor een nieuwe generatie aan acid en techno. Kortom, wie zin heeft in een zwaar feestje kan zaterdag terecht in De Casino. Tickets kosten 14 euro in voorverkoop, 16 euro aan de kassa. Afspraak om 22 uur. Meer info: www.decasino.be/the-house-of-god-3.