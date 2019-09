Vijf personen betrapt bij controle op zwartwerk Kristof Pieters

15 september 2019

10u05 6 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft samen met de controlediensten van de RVA vrijdagavond een actie gehouden rond illegale tewerkstelling. Daarbij werden vijf personen aangetroffen die illegaal in het land verblijven.

De meeste van hen kregen intussen een bevel om het grondgebied te verlaten. In de marge van de controleactie kwam het wel nog tot een opstootje op het Sint-Nicolaasplein. Een man die niet akkoord ging met het optreden van de politie, kwam de boel op stelten zetten. Hij slingerde heel wat verwijten naar het hoofd van de agenten en was voor geen rede vatbaar. Hij bleek zwaar dronken en werd daarom aangehouden en opgesloten om zijn roes uit te slapen in de cel.