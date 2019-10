Vijf nieuwe digitale infoborden in stadskern: “Ook stad kan hiermee gericht communiceren” JVS

29 oktober 2019

14u57 0 Sint-Niklaas In de stadskern zijn vijf digitale infoborden geplaatst door de firma Clear Channel. Naast de advertenties krijgt de stad elke dag twee uur ‘zendtijd’ om zelf campagnes en boodschappen te verspreiden via de grote schermen.

De vijf nieuwe digitale infoborden staan op de Grote Markt (3), in de Stationsstraat en op het kruispunt van de Parklaan met de Moerlandstraat. Het is de nieuwste generatie reclameborden, die de firma Clear Channel in Sint-Niklaas heeft geplaatst. Er zullen evenwel meer dan alleen advertenties in bewegende beelden op te zien zijn. “Communiceren wordt hiermee creatiever dan ooit. De bevolking kan via deze schermen ook ‘in real time’ worden aangesproken”, aldus Koen Van de Velde van Clear Channel.

Dat is wat de stad ook gaat doen. Het krijgt twee uur per dag ‘zendtijd’ op de digitale infoborden. “Van het promoten van evenementen tot het aankondigen van stedelijke campagnes: alles is mogelijk. Het is een veel efficiëntere manier van communiceren: op het juiste moment, op de juiste plaats, met een afgestemde boodschap. Ze dragen mooi bij om van Sint-Niklaas een echte ‘smart city’ te maken", klinkt het bij schepenen Carl Hanssens (N-VA) en Ine Somers (Open Vld).

De LCD-schermen staan ook al in onder meer Brussel, Kortrijk en Oostende. “Het is een duurzaam verhaal ook. De posters moeten niet meer wekelijks vervangen worden. Via lichtsensoren wordt de lichtsterkte van de schermen aangepast, naargelang het moment van de dag. De schermen zullen dus niet storend zijn in het straatbeeld.”