Vijf Belseelse modezaken pakken uit met ‘Modebubbels’: nieuwste collecties gezellig thuis te ontdekken met aperobox en fashionvideo Joris Vergauwen

01 oktober 2020

14u13 0 Sint-Niklaas De Belseelse modezaken Schoenen De Ruyte, lingerie Marie M, dameskleding Avenue, conceptstore Sis&Stories en juweelontwerp Dominique Temmerman slaan de handen in elkaar om hun nieuwe herfst- en wintercollecties te tonen. Dat doen ze met ‘Modebubbels’: ze leveren een aperobox aan huis met een bijzondere fashionvideo.

Na ‘Modetuin’ op het Stationsplein vorig jaar en ‘Modekerk’ net voor de lockdown eerder dit jaar pakken de Belseelse modezaken nu uit met ‘Modebubbels’. “Na onze twee succesvolle modeshows wilden we opnieuw samen iets doen om onze nieuwe collecties te presenteren. In deze tijden moeten we het natuurlijk anders aanpakken. Daarom kiezen we deze keer voor een uniek concept met een fashionvideo, om bij mensen thuis te tonen wat voor moois wij in huis hebben. Het is meer dan ooit belangrijk om als winkel naar buiten te komen. Met Modebubbels leveren we een aperobox aan huis, met een link naar de voorstelling van onze collecties. Zo kan je thuis in je eigen bubbel genieten van de nieuwste modetrends”, vertellen Elise Ost van Schoenen De Ruyte, Isabelle en Nathalie Rooms van Sis&Stories, Marie Martens van lingerie Marie M, Dinny Claeys van Avenue en juweelontwerpster Dominique Temmerman.

De aperobox wordt samengesteld door Pure Sentiment uit de Dr. Verdurmenstraat. De opnames van de fashionvideo vonden plaats in de winkel van Swinnen Store aan het OLV-plein. “Het lokale is altijd belangrijk voor ons. Ook nu is het een mooie samenwerking van Sint-Niklase ondernemers geworden.”

De aperobox wordt op vrijdag 9 oktober gratis geleverd in het Waasland. Wie verder weg woont, kan hem ook afhalen in Belsele of enkel de fashionvideo bestellen.

Bestellingen kunnen tot zaterdag 3 oktober worden geplaatst.

Alle info: www.eventbrite.be/d/online/modebubbels/