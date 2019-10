Vijf bedrijven zetten de deuren open voor het publiek op Open Bedrijvendag JVS

04 oktober 2019

15u09 0 Sint-Niklaas Komende zondag 6 oktober is het Open Bedrijvendag. In Sint-Niklaas zetten vijf bedrijven de deuren open tussen 10 en 17 uur.

Open Bedrijvendag is een organisatie van het Vlaams Ondernemersnetwerk Voka. In heel Vlaanderen kan het publiek een dag lang honderden bedrijven bezoeken, uit de meest uiteenlopende sectoren.

In Sint-Niklaas zijn er vijf deelnemende bedrijven: het 100-jarige Niko in het Industriepark West 40, Ijzerwaren Penneman aan de Heidebaan 23, Slaapgoed Verlinden in de Stationsstraat 49, Xerius in de Heihoekstraat 243 en het Lidl-distributiecentrum in het Europark-Zuid 20. Die bedrijven zijn tussen 10 en 17 uur te bezichtigen.

Het startmoment zou dit jaar plaatsvinden bij Lidl in Sint-Niklaas, met een toespraak van de nieuwe Vlaamse minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V). Het zou haar eerste publieke optreden zijn als nieuwe minister, maar om familiale redenen heeft Crevits in laatste instantie moeten afzeggen voor zondag.

Alle info: www.openbedrijvendag.be.