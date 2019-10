Vier Sint-Niklase lingeriezaken zamelen beha’s in voor goede doel JVS

25 oktober 2019

13u39 2 Sint-Niklaas Vier lingeriezaken zetten in Sint-Niklaas samen hun schouders onder de nationale actie ‘Vrouwen ondersteunen vrouwen’. Daarbij zamelen ze de hele maand november oude maar nog bruikbare beha’s in die via de Oxfam-winkels verdeeld worden onder dames voor wie nieuw en degelijk ondergoed te duur is. Voor elke beha die in november wordt ingeleverd bij Dewael Textiel, Lingerie Femina, Lingerie ZiTa en Lingerie Potiau in Sint-Niklaas krijgt elke klant een bon van 10 euro die in november kan besteed worden bij een volgende aankoop.

Kwaliteitsvolle lingerie is voor veel dames een luxeproduct. Om elke vrouw een kwaliteitsvolle beha te bezorgen, scharen 72 lingeriewinkels in heel Vlaanderen zich achter de actie ‘Vrouwen ondersteunen vrouwen’, samen met Oxfam. In Sint-Niklaas nemen vier van de vijf lingeriewinkels deel: Dewael Textiel, Lingerie Femina, Lingerie ZiTa en Lingerie Potiau. “Heel wat vrouwen hebben nog bruikbare beha’s in de kast liggen die ze niet meer dragen. Dat kan zijn omdat hun maat ondertussen is veranderd of omdat ze de lingerie niet meer mooi vinden. In plaats van dit ondergoed weg te gooien of in de kast te laten liggen, kunnen we via deze actie heel wat vrouwen er een groot plezier mee doen”, aldus Jessy De Grote van Lingerie ZiTa, Vanessa Van Imschoot van Lingerie Femina en Annick De Wael van De Wael Lingerie.

De ingezamelde beha’s komen terecht in de Belgische Oxfam-winkels, waar ze aan zeer lage prijs (2 euro) worden verkocht. De opbrengst gaat integraal naar Oxfam-projecten. De voorbije jaren zamelden de lingeriezaken elk jaar een kleine 10.000 beha’s in. “Dit jaar zal het aantal heel wat hoger liggen, aangezien er 72 winkels deelnemen. Het zal een zeer mooi resultaat opleveren en daar zijn we heel blij om. Ook hier bij ons zijn er heel wat vrouwen die niet de mogelijkheden hebben om kwaliteitsvolle lingerie aan te schaffen, terwijl dat voor vrouwen zo belangrijk is om zich goed te voelen. Bovendien zetten we ons hier in Sint-Niklaas samen achter deze actie. We willen elkaar versterken en het lokaal winkelen bevorderen. Samen staan we sterker.”

Voor elke oude, nog bruikbare beha die in november wordt ingeleverd in één van de vier lingeriezaken, krijgt elke klant een bon van 10 euro die in november kan besteed worden bij een volgende aankoop.



Info via Facebook: ‘Vrouwen ondersteunen Vrouwen’