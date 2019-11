Vier scenario’s voor Breedstraat: stad overlegt met bewoners over circulatiemaatregelen Joris Vergauwen

22 november 2019

16u34 0 Sint-Niklaas De nieuwe circulatiemaatregelen in de Priesteragiewijk in Sint-Niklaas krijgen vorm. Zo’n 130 bewoners waren donderdagavond op een infovergadering, waar de stad vier mogelijke scenario’s voor de Breedstraat en omliggende straten voorlegde.

Zoals bekend wil de stad met een wijkcirculatieplan het doorgaand verkeer uit het stadscentrum halen. Bedoeling is om dat doorgaand verkeer langs de Singel en de N70 te sturen, door het stadscentrum in te delen in sectoren. De verbinding tussen die sectoren wordt afgesneden door éénrichtingsverkeer in te voeren en door straten te ‘knippen’.

In de Priesteragiewijk gaat het onder meer om een ‘knip’ in de Goudenregenlaan en éénrichtingsverkeer in het Brugsken. “Om dat mogelijk te maken, moeten er ook circulatiemaatregelen komen in de Breedstraat. Anders wordt de verkeersdruk daar te groot”, stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

Scenario’s

De stad heeft vier scenario’s voorgelegd aan de bewoners. Die zijn donderdagavond besproken. Maar ook online kan iedereen er nog tot 30 november zijn mening over kwijt en zelfs een mogelijk vijfde scenario voorleggen.

Het eerste scenario is een autoluwe zone in de Breedstraat tussen de Daliaweg en Magnolialaan. Het tweede scenario is enkele rijrichting in de volledige Breedstraat, richting Antwerpsesteenweg. Scenario 3 is enkele rijrichting in het deel van de Breedstraat tussen Magnolialaan en Hogenakkerstraat, richting Antwerpsesteenweg. En het vierde scenario is een knip in de Breedstraat, ter hoogte van de Magnolialaan.

“Begin 2020 knoop doorhakken”

Aan elk van de vier scenario’s zijn voor- en nadelen verbonden, met telkens een andere impact op straten in de omgeving. “Het was een heel constructieve infovergadering, waarop heel veel bewoners uit de Breedstraat en de omliggende straten aanwezig waren. Zij hebben heel veel feedback gegeven, aan zeven overlegtafels. We hebben eerst de knelpunten in kaart gebracht en de maatregelen toegelicht. We willen in overleg met de wijkbewoners naar de meest geschikte aanpassingen gaan in de Breedstraat”, stelt schepen Carl Hanssens.

“Het is nog niet voor iedereen duidelijk waarom we de wijkcirculatiemaatregelen willen doorvoeren. De doelstellingen moet ik vaak opnieuw uitleggen. De circulatiemaatregelen in deze wijk maken uiteraard deel uit van een groter plaatje, voor de hele stadskern. Voor de Breedstraat gaan we nu de input bekijken en analyseren. Daarna gaan we knopen doorhakken. Dat moet begin volgend jaar al gebeuren.”

Ook een vraag vanuit de buurt waarmee de stad rekening wil houden, is verkeerslichten op de hoek van de Breedstraat met de Antwerpsesteenweg, gesynchroniseerd met de lichten op de Singel. Dat moet de doorstroming vanuit de Breedstraat tijdens de spitsuren verbeteren.

Info: www.sint-niklaas.be/breedstraat