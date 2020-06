Vier jaar cel na overval op juwelier, die volgens beklaagde in scène was gezet Nele Dooms

23 juni 2020

17u55 0 Sint-Niklaas De Dendermondse rechter veroordeelde dinsdag Younes A. (31) uit Gent tot vier jaar gevangenisstraf wegens een overval op een juwelier in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Opvallend detail: A. beweerde dat “de overval in scène was gezet”.

De overval op juwelierszaak Fashion Jewelry in de Stationsstraat in Sint-Niklaas dateert van juni 2015. Rond 12 uur stopten er twee mannen, de ene met een helm op en de andere met een carnavalsmasker over het hoofd, met hun brommer voor de zaak. Ze belden aan, gingen naar binnen en overvielen vervolgens de uitbater. Die werd hardhandig behandeld, gekneveld met spanbandjes en vervolgens beroofd van een aantal juwelen. De daders vluchtten daarna snel weer weg met hun brommer.

DNA-sporen op één van de gebruikte spanbandjes leidden de speurders uiteindelijk naar Younes A., geen onbekende voor het gerecht. Die bleef zelf wel altijd beweren dat hij niet deelnam aan de overval. Hij beweerde zelfs dat het gebeuren in scène was gezet. “Het was een overval die eigenlijk geen overval was”, zei hij. “De winkelier werkte er zelf aan mee. De daders hebben de buit terug bij de man gebracht en vervolgens in ruil een beloning ontvangen. Ze schepten er over op tegen mij, waardoor ik het te weten kwam.”

De rechter vond echter dat er genoeg bewijzen waren dat A. wel degelijk bij de overval betrokken was en dus kreeg hij een strenge, effectieve straf. Een medebeklaagde uit Lokeren, die altijd in alle toonaarden zijn betrokkenheid bleef ontkennen, is vrijgesproken.