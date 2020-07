Vier gemeenten in regio Waasland reeds boven alarmdrempel van aantal coronabesmettingen

Kristof Pieters

30 juli 2020

14u32 70 Waasland Het aantal coronabesmettingen neemt ook in het Waasland gestaag toe. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano. Intussen zitten er reeds vier gemeenten onze regio boven de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Het gaat om Temse, Lokeren, Zwijndrecht en voor het eerst ook Sint-Niklaas.

De grootste stijging valt te noteren in Temse. Daar werden woensdag 8 nieuwe besmettingen vastgesteld op één dag tijd. De risicofactor zit daarmee in één klap op 37. Het is nog niet duidelijk of de besmettingen te herleiden zijn tot één uitbraak.

Voor het eerst zit ook Sint-Niklaas lichtjes boven de alarmdrempel met een risicofactor van 26. Woensdag werden er 6 positieve testen afgelegd wat het totaal voor deze week op 20 brengt.

In Lokeren is de risicofactor momenteel het grootst (48). Daar werden de voorbije drie dagen 10 nieuwe besmettingen vastgesteld wat het totaal op 20 brengt voor de voorbije week.

In Zwijndrecht is de stijging iets minder groot dan maar woensdag was er wel nog één nieuwe besmetting. Hier kwamen er de voorbije week 9 bij en bedraagt de risicofactor 47. Het effect van de strengere maatregelen, Zwijndrecht zit nu in de rode zone rond Antwerpen, is uiteraard pas binnen een week of twee vast te stellen.

Van alle aanpalende gemeenten is Kruibeke een uitschieter in positieve zin want hier waren de voorbije drie dagen geen nieuwe besmettingen. De risicofactor is gedaald tot 6, ver onder de alarmdrempel dus. Beveren telde woensdag wel 2 nieuwe besmettingen wat het totaal op 7 brengt voor de voorbije week. De risicofactor bedraagt er nu 14.

In het noorden van onze regio doet Stekene het bijzonder goed met 0 besmettingen en een risicofactor 0. De beste leerling van de klas dus. Buurgemeente Sint-Gillis-Waas deed slechter want daar zijn de voorbije week drie nieuwe besmettingen vastgesteld en is de risicofactor 15. Moerbeke zat vorige week boven de alarmdrempel maar is nu terug buiten de gevarenzone met één nieuwe besmetting op een week tijd wat de risicofactor op 15 brengt. In Waasmunster was de voorbije week eveneens één patiënt die positief testte.