Vier bestuurders onder invloed bij alcoholcontrole Kristof Pieters

04 oktober 2020

12u55 1 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft in de nacht van zaterdag op zondag alcoholcontroles gehouden op verschillende plaatsen in de stad. Daarbij werden er vier bestuurders betrapt die onder invloed waren.

De controles vonden plaats op de Hulstbaan in Sinaai, aan de Patotterij in Belsele en op het Onze-Lieve-Vrouwplein en in de Parklaan in Sint-Niklaas. In totaal werden er 75 voertuigen gecontroleerd. Twee bestuurders zaten in de alarmfase en waren hun rijbewijs 3 uur kwijt. Daarbovenop mochten ze ook een boete van 175 euro betalen. Twee andere bestuurders bliezen positief en waren hun rijbewijs meteen kwijt voor 15 dagen.

Er werd ook een bestuurder betrapt die geseind stond voor het tekenen van een rijverbod van drie maanden. Twee bestuurders konden geen geldig keuringsbewijs voorleggen en twee hadden hun rijbewijs niet op zak. Eén chauffeur had niet eens een rijbewijs en tot slot was er nog een bestuurder die een voorlopig exemplaar bezat en de voorwaarden ervan niet naleefde.

De verkeerspolitie hield vrijdag ook snelheidscontroles op verschillende plaatsen. In de Hoge Bokstraat (zone 50) werden in totaal 525 voertuigen gecontroleerd. Eén bestuurder reed te snel. In de Leon Scheerderslaan (zone 50) werden in totaal 385 voertuigen gecontroleerd. 21 bestuurders waren in overtreding. In de Slachthuisstraat (zone 30) werden in totaal 212 voertuigen gecontroleerd. 96 bestuurders waren in overtreding. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 71 kilometer per uur. Twee bestuurders komen in aanmerking voor een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs. Zij zullen zich mogen verantwoorden voor de politierechter.