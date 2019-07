Vier bestuurders onder invloed bij alcoholcontroles Kristof Pieters

15 juli 2019

15u23 2

De politie van Sint-Niklaas heeft afgelopen vrijdag alcoholcontroles gehouden tussen 16 en 24 uur in de Houten Schoen, Weynstraat, Bellestraat en Vossekotstraat. In totaal werden 171 bestuurders gecontroleerd. Een bestuurder bevond zich in de alarmfase. Zijn rijbewijs werd voor drie uur ingetrokken. Hij ontvangt ook een boete van 179 euro. Drie bestuurders reden dronken rond. Twee ervan moesten hun rijbewijs voor zes uur inleveren. Van een bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij zal zich mogen verantwoorden voor de politierechter. Een chauffeur was niet in orde met het beveiligingssysteem van een kinderzitje.