Vier bestuurders blazen positief en één alarm tijdens zomerbob-controle

07 juli 2019

De politie van Sint-Niklaas heeft afgelopen weekend op verschillende plaatse in de stad een alcoholcontrole gehouden. In totaal werden er 241 bestuurders gecontroleerd op vijf plaatsen en dit tussen 16 uur vrijdagmiddag tot 24 uur ’s avonds. Vier bestuurders hadden teveel gedronken en bliezen positief. Eén chauffeur zat in de alarmfase. Er werd ook nog een proces-verbaal opgesteld voor een voertuig dat niet verzekerd was. Een andere bestuurder kon geen keuringsbewijs voorleggen en had ook geen veiligheidsgordel aan.