Video ‘De Sintsong’ van VTM KIDS opgenomen in Sint-Niklase stadhuis JVS

07 november 2019

10u19 0 Sint-Niklaas De week heeft VTM KIDS ‘De Sintsong’ gelanceerd, een medley van Sinterklaasliedjes in een eigentijdse mix, met Andy Peelman, Stien Edlund, Sarah Bossuwe en Davy Gilles. De videoclip is opgenomen in het Sint-Niklase stadhuis.

Op vrijdag 25 oktober zette VTM KIDS het Sint-Niklase stadhuis op zijn kop voor de opnames van de videoclip voor ‘De Sintsong’. Dat is een nieuw Sinterklaasnummer dat deze week op radiozender Qmusic is gelanceerd.

‘De Sintsong’ is een medley van Sinterklaasliedjes, in een eigentijdse mix, die Andy Peelman, vlogster Stien Edlund, Sarah Bossuwé en Davy ‘Romeo’ Gilles voor VTM KIDS hebben ingezongen. Samen nam dit vrolijke viertal ook de clip op in het stadhuis van Sint-Niklaas. De opnames duurden een hele dag, tot vrijdagavond, toen ook de gemeenteraadszitting al was begonnen op de eerste verdieping van het stadhuis. Bij de debatten in de gemeenteraad klonk er geregeld een Sinterklaasliedje op de achtergrond.

VTM KIDS zakt ook op zondag 24 november af naar de stad van de Sint. Die dag is er de VTM KIDS-dag, met onder meer een podiumshow en heel wat animatie in de Stationsstraat.