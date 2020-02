Vesta krijgt cheque van 1.000 euro van Vrije Radio Belsele Joris Vergauwen

20 februari 2020

15u17 0 Sint-Niklaas Het tehuis Vesta in Sint-Niklaas heeft een cheque van liefst 1.000 euro gekregen van de Vrije Radio Belsele.

De Vrije Radio Belsele is de organisator van de kermisweek in Belsele in juni. Eén van de evenementen die week is de motorrit, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Bij de kermiseditie van 2019 was het tehuis voor volwassenen met een beperking Vesta het goede doel.

De ploeg van Vrije Radio Belsele heeft nu een cheque van maar liefst 1.000 euro overhandigd aan Vesta. “En daar zijn we enorm blij mee. Het is altijd fijn om vanuit de lokale gemeenschap te worden gesteund”, klinkt het bij Vesta. De gift zal worden gebruikt voor de aanleg van een belevingsgerichte tuin in de vestiging aan de Hadewychstraat.