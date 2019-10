Vespa Club Waasland trekt met honderden Vesparijders door het Waasland met derde Voskesrit JVS

01 oktober 2019

09u21 1 Sint-Niklaas Komende zondag is het hoogdag voor de Vespa Club Waasland. Voor de derde keer vindt de Voskesrit plaats, waarbij enkele honderden ‘Vespisten’ met hun edele tweewieler langs de mooiste plekjes van het Waasland rijden.

“De Vespa is voor ons niet zomaar een motorscooter. Onze Vespa staat symbool voor een ‘way of life’. Wie graag met de Vespa rijdt, houdt van het leven, van lekker eten en een goed glas, van ontmoetingen, verwondering en schoonheid.” Dat ‘Vespisten’ niet zelden bevlogen en enigszins poëtisch over het asfalt scheuren, mag duidelijk zijn. En komende zondag zal dat niet anders zijn. Van heinde en verre komen Vesparijders met hun prachtige Italiaanse scooters naar de Grote Markt van Sint-Niklaas afgezakt om met gelijkgestemde zielen deel te nemen aan de Voskesrit, een bepijlde tocht van 90 kilometer langs de mooiste plekjes van het Waasland.

De deelnemers rijden door de landelijke polders en langs mooie, rustige wegen, doorheen de meeste Wase gemeenten. Onderweg is er een stop aan het clubhuis, café Den Enghel op de Vierschaar in Waasmunster, waar de helm even af kan en de Vesparijders en hun passagiers zich kunnen opwarmen met soep en hotdogs. Bij de vorige editie waren een 200-tal Vesparijders van de partij.