Vervoerregio Waasland stelt nieuw openbaarvervoerplan voor: snelle verbindingen naar hoofdkernen, collectieve taxi’s, flexbussen en deelfietsen Kristof Pieters

15 juli 2020

16u36 25 Waasland Vanaf januari 2022 rijden de bussen van De Lijn in een stervormig netwerk rond de steden Sint-Niklaas en Lokeren. Om het (half)uur zullen er snelle verbindingen zijn naar alle omliggende hoofdkernen. Combimobiliteit, het combineren van verschillende vervoersmiddelen, is het speerpunt van het goedgekeurd ontwerpplan van de vervoerregio Waasland. Voor plaatsen die minder goed gedekt zijn door bus of trein komen er alternatieven zoals flexbussen, collectieve taxi’s en deelsystemen.

De vervoerregio Waasland bestrijkt zo’n 430 km2 en wordt gevormd door negen gemeenten : Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zele. In het gebied wonen ongeveer 240.000 mensen. Beveren is ook bij het plan betrokken maar zit eveneens in de vervoerregio Antwerpen. Het nieuwe openbaarvervoerplan maakt de shift naar een vraaggestuurd mobiliteitsaanbod. “We voorzien snellere en frequentere verbindingen tussen de grote woonkernen. Op de plaatsen waar de vraag het grootst is, verhogen we het aanbod. Zo bieden we een alternatief voor heel wat autoverplaatsingen”, zegt Carl Hanssens, voorzitter van de vervoerregioraad Waasland. “Combimobiliteit, het combineren van verschillende vervoermiddelen, staat centraal in het ons plan. We willen mensen aanzetten om alle beschikbare vervoeropties te leren kennen: deelsystemen, de fiets, het openbaar vervoer, enz.” Het ontwerpplan wordt de komende maanden verder uitgewerkt, en zal in januari 2022 operationeel zijn.

Stervormig netwerk

*Het belangrijkste speerpunt van het nieuwe plan is het stervormig netwerk van De Lijn rondom Sint-Niklaas en Lokeren. Hiermee worden alle hoofdkernen om het (half)uur bediend. Het huidige stadsnet Sint-Niklaas wordt geïntegreerd in een voorstadsnet. Waasland Shopping Center, het AZ Nikolaas en het station blijven verbonden door een stadslijn, die verder doorrijdt naar de Watermolenwijk, Valk en Tereken.

*Op de belangrijke vervoersas Sint-Niklaas – Temse – Kruibeke – Antwerpen Linkeroever zal er op weekdagen elke 20 minuten een busbediening zijn.

*Er komt ook een rechtstreekse bediening van het station van Temse vanuit de richtingen Elversele en Tielrode.

*Een nieuwe ontsluitende buslijn van Hamme over Elversele, Waasmunster en Zele zal naar Laarne en Wetteren rijden.

*Een verbindende buslijn Antwerpen – Beveren – Sint-Gillis-Waas – Stekene – Moerbeke (met overstap richting Lokeren en Zelzate) zal de steunpilaar worden van het openbaar vervoer in het noorden van de regio.

Flexbussen, collectieve taxi’s en deelsystemen

Voor de plaatsen die niet of minder goed gedekt zijn door het treinnet of busaanbod, heeft de vervoerregio meerdere alternatieven uitgewerkt. Het zogenaamde ‘vervoer op maat’ omvat onder meer collectieve taxi’s en buurtbussen, maar ook deelsystemen zoals deelauto’s en deelfietsen.

*Voor de gemeenten Sint-Gillis-Waas – Stekene – Moerbeke en Lokeren – Zele wordt een flexbussysteem, een verbeterde versie van de huidige belbus, uitgewerkt.

*In de regio Kruibeke – Temse – Beveren Zuid wordt dan weer een systeem van collectieve taxi naar voor geschoven. Hierbij wordt gezocht naar meerdere inzetbare voertuigen, waardoor dit nieuwe systeem flexibeler kan omgaan met piekvragen. Bijkomend wordt voorzien in een pendelbus tussen Kruibeke (Scheldelei) en Beveren station, in opstart enkel tijdens de spitsuren.

*Het vervoer op maat voor personen met een handicap of een ernstige mobiliteitsbeperking wordt eveneens verder uitgebouwd.

*Deelfietssystemen komen er in de stations van Sint-Niklaas, Lokeren, Temse en Zele en ook bij het Waasland Shopping Center. Dit is vooral bedoeld voor werknemers die pendelen naar de grote bedrijventerreinen rond deze steden en gemeenten.

Efficiëntie is sleutelwoord

“Vervoer op maat is een flexibel en efficiënt verlengstuk van het openbaar vervoer”, vervolgt Carl Hanssens. “Het gaat om plaatsen waar de vervoersvraag onvoldoende groot is om een reguliere bediening door de bussen van De Lijn te verantwoorden. We kennen al het systeem van belbussen maar het nieuwe plan gaat verder. We streven naar nog meer efficiëntie. Die oefening zorgt voor meer comfort op drukke lijnen.”