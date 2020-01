Vertraging bij werken voor uitbreiding recyclagepark Vlyminckshoek: “Slecht weer speelt ons parten” JVS

16 januari 2020

15u55 0 Sint-Niklaas Wegens de slechte weersomstandigheden worden de werken voor de uitbreiding van het recyclagepark aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas tijdelijk stilgelegd.

Een aannemer startte begin vorig jaar met de grootschalige uitbreiding en renovatie van het MIWA-recyclagepark aan Vlyminckshoek. “De werken lagen op schema en bevinden zich momenteel in de eindfase. We waren toe aan het storten van de laatste vijfduizend vierkante meter betonverharding. Dit onderdeel van het werk loopt door het slechte weer echter vertraging op”, klinkt het bij MIWA.

De aannemer heeft de werken tijdelijk stilgelegd en kan pas begin maart hervatten. “Door overvloedige regenval is de ondergrond dermate verzadigd dat deze niet stabiel genoeg is voor het aanbrengen van de betonverharding. Verscheidene testen hebben aangetoond dat een voortzetting van de werken negatieve gevolgen zou hebben voor de kwaliteit en de duurzaamheid van de verharding.”

Op 2 maart worden de werken hervat, om vanaf dan alles in het werk te stellen om ergens begin april het recyclagepark te kunnen openen, zo laat MIWA weten. “Het recyclagepark blijft de komende periode gewoon open. We vragen bezoekers om begrip. Zo moeten ze rekening houden met een minder vlotte doorgang. Inwoners kunnen zich ook wenden tot het recyclagepark in Nieuwkerken of in één van de andere MIWA-gemeenten.”

Info: www.miwa.be