Verschillende slippartijen op klaverblad door watergladheid Kristof Pieters

03 oktober 2020

18u10 2 Sint-Niklaas Op het klaverblad van de E17 en de N16 deden zich zaterdagmiddag in enkele uren drie slippartijen voor. Door het regenweer lag het wegdek er gevaarlijk glad bij.

Het eerste ongeval gebeurde op de afrit Temse komende van Gent. Een wagen belandde een meter diep in de gracht naast de rijbaan. De bestuurder raakte lichtgewond. Een uur later slipte een wagen met vier inzittenden -waaronder een kind- op de oprit komende van Sint-Niklaas richting Antwerpen. De Ford ramde de boordsteen en sloeg over kop om terug op zijn wielen te belanden. Alle inzittenden kwamen er als bij wonder met de schrik vanaf. Vrijwel gelijktijdig belandde ook een wagen in de berm op de oprit richting Gent komende van de Prins Alexanderlaan. De chauffeur van die wagen bleef eveneens ongedeerd. De wagens moesten telkens wel getakeld worden.