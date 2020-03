Verpleegkundigen AZ Nikolaas doen oproep via filmpje Joris Vergauwen

20 maart 2020

09u23 0

“Blijf in uw kot, dan kunnen wij voor jullie blijven zorgen”. Dat is de boodschap die verpleegkundigen in AZ Nikolaas in Sint-Niklaas nog eens in de verf zetten met een filmpje. Genoeg redenen om dat zoveel mogelijk te tonen en hopelijk ook massaal op te volgen, uit respect voor het werk van al deze mensen.