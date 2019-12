Verplaatste markten op donderdagen 12 en 19 december JVS

06 december 2019

14u10 0 Sint-Niklaas Op donderdagen 12 en 19 december vindt er een gedeeltelijk verplaatste markt plaats op het Hendrik Heymanplein. Op de Grote Markt palmen de winterkermis en de ijspiste een groot deel van het plein in.

Na de verplaatste markten door Sint in de Piste in november zijn er in december ook nog twee verplaatste markten, gedeeltelijk dan, door de winterkermis en de ijspiste op de Grote Markt. De kramen worden dan opgesteld in de doorgang vanaf de Grote Markt ter hoogte van De Wase Boekhandel en op het Hendrik Heymanplein, zowel op de parking als de rijbaan. De marktkramen staan tot aan het Belfius-bankkantoor. De Castrodreef zal bereikbaar blijven vanuit de Hoveniersstraat.

Op het Hendrik Heymanplein geldt op die beide donderdagen uiteraard een volledig parkeerverbod, van 4 tot 15 uur. De ondergrondse parking van het Gaudicenter blijft bereikbaar via de Monseigneur Stillemansstraat. De doorgang van de Grote Markt naar het Hendrik Heymanplein zal op deze twee marktdagen afgesloten worden voor het autoverkeer.