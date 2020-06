Vernieuwde recyclagepark Vlyminckshoek opnieuw open: dubbel zo groot en nieuwe indeling Joris Vergauwen

02 juni 2020

15u11 0 Sint-Niklaas Het vernieuwde recyclagepark aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas heropende dinsdag. Afvalintercommunale MIWA beschikt nu over zes volwaardige recyclageparken in vijf Wase gemeenten. Met zo’n 75.000 bezoekers per jaar is Vlyminckshoek het drukste park.

De vernieuwing van het recyclagepark aan Vlyminckshoek kostte MIWA zo’n drie miljoen euro. Van alle MIWA-parken in Sint-Niklaas, Temse, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Waasmunster was Vlyminckshoek nog het enige zonder automatische toegang via de e-ID kaart en een betalende en niet-betalende zone met weegbruggen. De modernisering en uitbreiding is nu klaar. Het vernieuwde recyclagepark is meteen ook bijna dubbel zo groot. De bestaande locatie van 5.000 m² is uitgebreid tot een park van meer dan 9.500 m² groot, met een volledig hernieuwde indeling.

Dinsdagmiddag om 13 uur is het geopend. Dat is goed nieuws voor de Sint-Niklazenaren, die zich de voorbije periode moesten wenden tot het recyclagepark in Nieuwkerken of in één van de andere MIWA-gemeenten. “Met voortaan zes recyclageparken zal de drukte in alle parken een pak minder worden. Het is zeker een langverwachte heropening, die door de weersomstandigheden in de winter en door corona nog iets langer op zich liet wachten”, aldus MIWA-voorzitter Filip Baeyens (N-VA) en MIWA-directeur Sven Peeters.

Door de uitbreiding is er meer ruimte voor voertuigen, met parkeerstroken om een vlotte circulatie mogelijk te maken. De betalende fracties worden voortaan gewogen, waarbij bezoekers een aanrekening krijgen op basis van het afgeleverde gewicht. De betalende fracties blijven dezelfde: tuinafval, hout, steenpuin, bouw- en sloopafval en grofvuil.

Bufferbekken

Aan een oplossing voor de opvang van regenwater is gedacht, heel actueel in deze droge tijden. “We hebben een verharding van bijna 10.000 m². Daarom is er een groot bufferbekken ingericht naast het recyclagepark, waar het regenwater wordt verzameld, op een natuurlijke manier wordt gezuiverd en in de bodem kan dringen. Bij hevige regenval kan het water naar de vlakbijgelegen Molenbeek vloeien.” Rond het recyclagepark zal nog een groene bufferzone met bomen worden aangeplant.