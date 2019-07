Vernieuwde Aldi-supermarkt opent woensdag de deuren JVS

08 juli 2019

14u27 0 Sint-Niklaas Op woensdag 10 juli opent de vernieuwe Aldi-supermarkt in de Papenakkerstraat de deuren.

Begin februari gingen de werken aan de bestaande supermarkt van Aldi in de Papenakkerstraat in Sint-Niklaas van start. Vanaf woensdagmorgen 8.30 uur kunnen klanten er opnieuw terecht. Een aangrenzende meubelzaak werd afgebroken en de vrijgekomen ruimte werd benut om een volledige nieuwe en grotere supermarkt te bouwen. “Het nieuwe filiaal is met 1.200 m² verkoopruimte een stuk groter dan de oude winkel.”