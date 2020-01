Vermoedelijke dealer opgepakt in stationsbuurt Kristof Pieters

19 januari 2020

13u07 0

De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdagnacht om 1.40 uur een man opgepakt in de stationsomgeving die verdacht wordt van dealen. De man had cannabis op zak die verdeeld was in kleine verpakkingen. De politie vermoedt dat het gaat om een dealer. De zaak zal verder onderzocht worden.