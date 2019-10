Verken Sint-Niklaas via een potje voetbalgolf JVS

25 oktober 2019

17u53 0 Sint-Niklaas Een spelletje stadsgolf was al mogelijk in Sint-Niklaas, voortaan komt daar ook voetbalgolf bij, of ‘city foot golf’.

In 2013 lanceerde Vincent Hellemans in Sint-Niklaas ‘city golf’, waarbij groepen door de stad trekken, een spelletje golf met zachte balletjes spelen en tussendoor anekdotes krijgen voorgeschoteld over Sint-Niklaas en haar gebouwen. “Dat sloeg meteen aan. Vooral bij bedrijven is het populair. We hebben gemiddeld zo’n duizend deelnemers per jaar”, aldus Vincent Hellemans, die in meerdere Vlaamse steden en gemeenten actief is met zijn City Golf.

“We willen eens vernieuwen, daarom pakken we nu uit met ‘city foot golf’, of voetbalgolf. Het is iets actiever, wat speelser, dus wat meer op maat van jongere groepen. Bij zo’n toer, voor groepen van 8 tot 48 deelnemers, gaat een begeleider mee die het spel in goeie banen leidt. Spelers zullen in groep moeten proberen de bal in zo weinig mogelijk pogingen in een doel te ‘voetbalgolfen’, dus alleen met de voeten.”

Het wordt op verschillende plaatsen gespeeld, met telkens een andere uitdaging. De toer begint aan het toeristisch infokantoor op de Grote Markt en loopt langs de Sint-Nicolaaskerk, het stadspark, de tuin van het Mercatormuseum, het Stationsplein, Elisabethplein, de Witte Molen, het Heymanplein en het Castrohof. “Het wordt een combinatie van een teambuilding of groepsuitstap met een sportieve activiteit en een toeristische rondleiding. We spelen city foot golf met een zachtere bal. Het is dus niet de bedoeling om overlast te veroorzaken. Als er toch schade is, dan zijn de deelnemers hiervoor verzekerd.”

Kostprijs van de city foot golf is 20 euro per persoon. Info: www.cityfootgolf.be.